- Nepal: incidente aereo Pokhara, rapporto preliminare propende per errore umano - Le eliche di entrambi i motori dell’aereo precipitato in Nepal il 15 gennaio erano state messe in “posizione piumata”, ovvero ruotavano parallelamente al flusso dell’aria. Tale posizione serve a ridurre la resistenza in caso di guasto al motore. Non sono state rilevate, tuttavia, anomalie nei parametri relativi ai motori. Si propende, quindi, per l’ipotesi dell’errore umano, anche se sono necessarie ulteriori verifiche. È quanto emerge dal rapporto preliminare d’indagine, che in base alle norme dell’Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao) va presentato dalle autorità nazionali competenti entro 30 giorni dall’incidente (per la relazione finale sono previsti 12 mesi). L’aereo, volo Nyt 691, apparteneva alla compagnia nepalese Yeti Airlines. Decollato da Katmandu, era diretto a Pokhara, per atterrare nel nuovo aeroporto internazionale, inaugurato il 2 gennaio, ma è precipitato nella vicina gola del fiume Seti. Sono morte 72 persone, di cui quattro membri dell’equipaggio e 68 passeggeri, 62 adulti e sei bambini. Tra i passeggeri c’erano 53 cittadini nepalesi, cinque indiani, quattro russi, due sudcoreani, un irlandese, un australiano, un argentino e un francese. (segue) (Res)