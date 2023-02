Energia: Enel, record di capacità rinnovabile distribuita, 5,6 Gigawatt collegati a proprie reti nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei nuovi 5,6 Gw aggiunti a livello globale nel 2022, 2,4 Gw sono stati connessi in Italia, di cui circa 2 Gw derivanti da impianti solari fotovoltaici, corrispondenti all'installazione di oltre 6 milioni di pannelli solari standard. La capacità aggiunta nelle aree servite da Enel in Italia si è concentrata per il 57 per cento nelle regioni settentrionali e per il 20 per cento nelle regioni centrali. Le regioni meridionali hanno contribuito con il 14 per cento e la capacità restante è stata installata nelle isole. Il numero di nuove connessioni effettuate nel periodo è pari a circa 204 mila, circa 2,5 volte in più rispetto al 2021. Le imprese tecniche hanno gestito l'87 per cento delle richieste di allacciamento per conto dei clienti finali, valorizzando così le catene del valore dell'imprenditoria locale. Con le aggiunte record del 2022, il numero totale di prosumer e producer connessi alla rete Enel in Italia ammonta ora a circa 1,2 milioni, per una capacità complessiva di oltre 34 Gw. In Spagna, Enel Grids ha collegato 2,2 Gw di capacità grazie a 97 mila nuove connessioni nel 2022 (oltre tre volte in più rispetto al 2021), fino a un totale di circa 134 mila, corrispondenti a una capacità complessiva di 24,4 Gw. Tra le regioni servite da Enel Grids, l'Estremadura, l'Andalusia e la Catalogna hanno installato complessivamente l'80 per cento della potenza totale, mentre la parte restante è stata suddivisa tra l'Aragona e le Isole Baleari e Canarie. (segue) (Com)