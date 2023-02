Energia: Enel, record di capacità rinnovabile distribuita, 5,6 Gigawatt collegati a proprie reti nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restanti aggiunte sono state effettuate principalmente in Brasile, dove sono stati collegati alle reti 800 Mw, quasi due volte in più rispetto al 2021. Questi numeri da record sottolineano come la crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in tutto il mondo derivi non solo da impianti eolici e solari su scala aziendale, ma anche da iniziative dei clienti a livello locale che danno un importante contributo alla riduzione del consumo di combustibili fossili e alla produzione di energia elettrica senza emissioni di carbonio. Questa ricerca dell'indipendenza energetica sta anche cambiando notevolmente il ruolo delle reti di distribuzione dell'energia. Analisti come BloombergNef stimano infatti che in Europa la quota di energia immessa nelle reti di distribuzione salirà al 66 per cento entro il 2050, in confronto al 27 per cento del 2022. (Com)