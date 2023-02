Francia-Italia: giustizia francese blocca estradizione latitante Edgardo Greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'Appello di Lione ha bloccato l'estradizione di Edgardo Greco, il latitante ex esponente della 'Ndrangheta arrestato nei giorni scorsi a Saint Etienne, in Francia, dove si era rifatto una vita come pizzaiolo. Lo ha reso noto la Procura generale. Secondo l'avvocato di Greco, Benoit Courtin, c'è una "difficoltà giudica" nel caso del suo assistito. Il latitante, per la Corte d'Appello, sarebbe dovuto essere stato fermato sulla base di una richiesta di estradizione delle autorità italiane e non con un mandato di arresto europeo. Greco può "rifiutarsi di essere rimesso alla giustizia italiana e deporre in ogni momento una richiesta di messa in libertà, fino all'arrivo di una domanda formale di estradizione", secondo una fonte giudiziaria. La Camera di istruzione della Corte d'Appello ha però respinto la richiesta di messa in libertà. Greco, latitante dal 2006, è stato condannato all'ergastolo per un duplice omicidio avvenuto a Cosenza nel 1991. (Frp)