Algeria-Cuba: aziende valutano progetti d'investimento durante Forum economico a l'Avana (2)

- Lo scorso mese di novembre, il presidente cubano Diaz-Canel si era recato in visita ad Algeri, incassando dall'omologo algerino Abdelmadjid Tebboune la promesso dell'invio di prodotti energetici, oltre al rilancio di numerosi progetti nei settori della sanità, dell'istruzione superiore e del commercio. In particolare, il presidente algerino aveva annunciato che l'Algeria donerà a Cuba una centrale solare. Da parte sua, il presidente cubano aveva accolto con favore le decisioni prese dal presidente Tebboune per aiutare Cuba e aveva elogiato il contributo del suo Paese al rafforzamento della cooperazione sanitaria con l'Algeria, evidenziando gli sforzi per espanderla in vari campi. (Ala)