Droga: De Corato, con gli arresti di oggi in Lombardia Piantedosi archivia l'era Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Ancora una volta, soprattutto in Lombardia, lo spaccio di droga, soprattutto nelle aree boschive, e la criminalità organizzata si avvalgono della manodopera di extracomunitari. Un grazie al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che dal primo giorno dell'insediamento, sta predisponendo operazioni di sicurezza come quella di oggi, dove sono stati intercettati gruppi di matrice albanese e nordafricana, a cui sono stati sottratti 78mila euro, frutto dell'attività di spaccio, e circa 13 chili di sostanze stupefacenti. Possiamo dire che con il nuovo capo del Viminale è stata archiviata l'era Lamorgese". Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione affari costituzionali alla Camera Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia. (Com)