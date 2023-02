Sociale: Ciani (Demos), approccio inclusivo nella lotta a ogni dipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo capitolino di Demos e deputato, Paolo Ciani, in una nota, dichiara: "Abbiamo approvato oggi in Aula Giulio Cesare la chiusura dell'Agenzia capitolina per le tossicodipendenze e il trasferimento di tutte le attività al dipartimento politiche sociali e salute. Si tratta di un percorso che va avanti dal 2013 e che questa amministrazione ha chiuso in un anno dall'insediamento. Lo scopo - spiega - è quello di dare ad un tema di importanza più che rilevante nella nostra città un approccio innovativo, con una visione più amplia che includa la lotta ad ogni tipo di dipendenza. Il risultato concreto - afferma il capogruppo capitolino di Demos - sarà la possibilità di incrementare l'offerta dei servizi con nuovi progetti, lavorando in sinergia con gli enti del Terzo Settore e proponendo modelli integrati di sostegno socio-sanitario, con una visione che metta al centro la persona, che punti alla cura, all'inclusione sociale e alla riduzione del danno. Valorizzeremo il lavoro già fatto - aggiunge Ciani - aumentando le offerte di servizi con nuovi progetti, come l'apertura di centri di prima accoglienza, anche h24, con posti letto, pasti, cura e igiene personale ma anche assistenza sociale e giuridica". (segue) (Com)