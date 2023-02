Sociale: Ciani (Demos), approccio inclusivo nella lotta a ogni dipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - prosegue Ciani - verranno attivate unità mobili di pronto intervento, attività di sensibilizzazione e di prevenzione nelle scuole per coinvolgere i ragazzi sui rischi dell'uso e dell'abuso di qualsiasi tipo di sostanza che alteri la percezione della realtà e faccia perdere il controllo delle proprie azioni. L'obiettivo - sottolinea il capogruppo capitolino di Demos - è quello di promuovere un'efficace cultura della prevenzione da una parte e dall'altra di affiancare chi è vittima di una dipendenza, qualsiasi essa sia, nel processo di guarigione da una problematica superando le etichette e promuovendo l'inclusione. Ringrazio l'assessora alle Politiche Sociali Barbara Funari, le commissioni Politiche sociali e Bilancio per l'importante lavoro svolto, che renderà disponibili fondi per oltre tre milioni di euro di avanzo dal bilancio autonomo dell'ente, fondamentali per l'avvio di nuove progettualità e soprattutto per garantire l'inserimento di personale necessario per implementare le nuove politiche. Una scelta che testimonia l'attenzione di Roma Capitale ad ogni fragilità e la volontà di sostenere chi è vittima di una dipendenza" conclude Ciani. (Com)