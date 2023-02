Repubblica Ceca: Usa forniranno altri 200 milioni di dollari per modernizzare forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno alla Repubblica Ceca altri 200 milioni di dollari per modernizzare le forze armate a titolo di compensazione per gli armamenti che Praga ha fornito all’Ucraina. Lo ha reso noto l’ambasciatore statunitense nella Repubblica Ceca, Bijan Sabet. Il pacchetto di aiuti nel quadro della cooperazione militare bilaterale si aggiunge a quello da 106 milioni di dollari disposto da Washington a favore di Praga lo scorso autunno. “I fondi serviranno ad ampliare le capacità dei nostri alleati cechi per difendersi contro l’accresciuta minaccia della Russia e per fare deterrenza, sostituendo le capacità militari che la Repubblica Ceca ha fornito o fornirà all’Ucraina”, ha dichiarato l’ambasciatore. (Vap)