Spagna: ambasciatore Guariglia, design ambito di collaborazione privilegiato tra i due Paesi

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha evidenziato diverse priorità collegate al design, nella cornice delle relazioni tra Italia e Spagna. Tra di esse ha indicato: la promozione del made in Italy e delle aziende italiane, la valorizzazione dei giovani talenti spagnoli e il collegamento con le realtà produttive italiane. Le azioni che sotto l'impulso dell'ambasciata saranno promosse sono: la conclusione della quarta edizione del concorso sul design promosso dalla stessa ambasciata, l'adesione al Madrid Design Festival, l'Italian Design Day, la partecipazione dell'Italia a Casa Decor, l'organizzazione o sostegno a mostre che siano focalizzate sui temi dell'ambiente e della sostenibilità. Tra di esse figurano, inoltre, la Barcellona Design Week, la Settimana della cucina italiana (terza settimana di novembre). Si tratta di un programma, alla cui realizzazione collaborano il consolato generale a Barcellona, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) di Madrid e i due Istituti italiani di cultura di Madrid e Barcellona. (segue) (Spm)