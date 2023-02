Spagna: ambasciatore Guariglia, design ambito di collaborazione privilegiato tra i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valorizzazione del talento giovanile passa principalmente dal concorso "ITmakES design", giunto alla quarta edizione e promosso dall'ambasciata in collaborazione con la rivista Interni Magazine, il collegio ufficiale degli architetti di Madrid, l'associazione dei designer di Madrid, l'associazione del Design industriale di Barcellona e l'associazione dei designer della Comunità Valenziana. Il 9 marzo si celebrerà la settima edizione dell'Italian Design Day, una rassegna periodica che quest'anno si concentrerà in tutto il mondo sul tema "la qualità che illumina". A Madrid la protagonista sarà Carlotta de Bevilacqua, amministratrice delegata di Artemide, che interverrà in più di una Università spagnola per un dialogo sul design con i giovani. Un altro punto di forza in Spagna ai fini della collaborazione bilaterale è costituito dalle scuole di design collegate all'Italia, segnatamente le tre sedi dello Ied a Madrid, Barcellona e Bilbao, a cui si è recentemente aggiunto la Libera Accademia di Belle Arti (Laba) a Valencia, prima sede all'estero. (Spm)