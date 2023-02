Cospito: Delmastro indagato dalla Procura di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, è indagato dalla Procura di Roma. E' quanto si legge sul sito Internet del quotidiano "La Stampa". "Il dirigente di Fratelli d'Italia nei scorsi giorni ha rivelato il contenuto di una relazione del Dap sulle conversazioni in carcere dell'anarchico Alfredo Cospito al suo compagno di partito Giovanni Donzelli, il quale le ha utilizzate per attaccare i deputati del Pd in un dibattito parlamentare alla Camera - si ricorda sul sito -. Quel documento, secondo l'indagine interna del ministero della giustizia, non era classificato, né secretato, ma 'a divulgazione limitata'. Una tesi che potrebbe non convincere la procura. Delmastro sarà ascoltato domani dai giudici". (Rin)