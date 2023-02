Torino: Gasparri (FI) su Salone Libro, Giordano straparla di intromissioni della politica serve pluralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Giordano ha detto di no a tre intellettuali del calibro di Buttafuoco, Campi e Guerri nel comitato editoriale del Salone del libro, appena tre su 19, e ora straparla di intromissioni della politica. Si ribalta la realtà con condotta temeraria. Negli ultimi anni il Salone del libro ha mostrato un deficit di pluralismo e ora si capisce meglio il perché. Lo ha affermato in una nota stampa il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Eventi del genere hanno bisogno di un direttore che alimenti tutte le voci. Non di un 'padrone' che pare cedere alla tentazione del veto. È molto triste apprendere di un pregiudizio a danno di illustri storici, scrittori e saggisti. E chiedo lumi su questo fatto sconcertante", ha concluso Gasparri. (Rpi)