Auto: Salvini, integralismo su solo elettrico è suicidio e regalo a Cina

23 luglio 2021

- "Credo che a tutti stia a cuore la qualità dell'aria, dell'acqua e avere ambiente più pulito", ma questo "non significa licenziare milioni di operari e far chiudere migliaia aziende". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo al question time al Senato a un'interrogazione sulle trasformazioni nel settore dei trasporti in relazione alle nuove norme sulle emissioni. "L'integralismo ideologico del solo elettrico è un suicidio e un regalo alla Cina", ha aggiunto. (Rin)