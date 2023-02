Energia: Matrone (Intesa Sanpaolo), domanda di gas è al - 14 per cento in Ue e - 9,5 in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa sta attraversando un calo della domanda di gas, tra cui l'Italia, in particolare "del -14,2 per cento in Ue e -9,5 per cento in Italia". Lo ha detto Luca Matrone, global head of energy di Intesa Sanpaolo durante il convegno sulle Utility organizzato da Agici e Accenture, che si è tenuto stamattina a Milano. "I prezzi ora si stanno stabilizzando e l'Italia ha trovato altre fonti di approvvigionamento – ha aggiunto Matrone - fino a quando non si raggiungerà un'indipendenza energetica che si fondi sulle risorse disponibili nel nostro Paese, quindi prevalentemente sulle rinnovabili, e sulla riduzione dei consumi, grazie all'efficienza energetica, il rischio che le tensioni geopolitiche esterne dei Paesi fornitori di energia possano avere ripercussioni sull'Italia è sempre presente". Tuttavia, ha concluso Matrone, "il rischio derivante dalla dipendenza energetica è stato e sarà ulteriormente mitigato, almeno parzialmente, attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, anche verso geografie più stabili politicamente quali gli Stati Uniti". (Rem)