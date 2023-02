Giustizia: Costa (Azione-Iv), commissione inchiesta? Rischio pantano che ritarda riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione d'inchiesta "sull'operato dei giudici? Anziché impantanarsi in una polemica senza fine facciamo le riforme. Subito. Separazione delle carriere, prescrizione, lotta agli abusi della custodia cautelare, valutazioni di professionalità effettive, magistrati promossi per merito e non per corrente, rappresentano la via da seguire". Lo afferma Enrico Costa, deputato di Azione-Italia viva e presidente della Giunta per le autorizzazioni a Montecitorio. (Rin)