Rai: Gasparri (FI), minoranze si chiariscano idee su commissione Vigilanza

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "È paradossale che siano i parlamentari della sinistra a invocare la costituzione della commissione parlamentare di Vigilanza Rai. È giusto che venga costituita al più presto. Ma, come è noto, è proprio per colpa dell'opposizione che si sta rallentando. Per prassi, giustamente, la presidenza è riservata a un esponente delle minoranze. Poiché non trovano accordo tra di loro, il Pd, i grillini e i renziani, non si designa il presidente e, quindi, c'è un rallentamento nell'attività di istituzione di questa commissione". Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. "Ben vengano, quindi, le decisioni delle minoranze e la chiarezza perché della commissione parlamentare di vigilanza c'è assoluto bisogno - aggiunge il parlamentare in una nota -. Si tratta di un organo istituzionale significativo per l'indirizzo delle attività del servizio pubblico che, mai come in questo momento, appaiono connotate da confusione e da problemi gestionali che nella Commissione potrebbero essere esaminati e discussi. Quindi si faccia presto. La Vigilanza deve essere costituita e deve operare. Chi rivendica la presidenza, secondo una giusta prassi, si chiarisca le idee per porre fine a un ritardo che è causato da coloro che lo denunciano". (Com)