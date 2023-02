Università: la Polimi graduate school of management lancia il supporto psicologico per gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polimi Graduate School of Management introduce un nuovo e innovativo servizio per i suoi studenti. In collaborazione con Dialogica-Lab, la business school dell'ateneo milanese "apre" il Psychological Support Service, un supporto psicologico gratuito dedicato ai partecipanti dei Master erogati dalla Scuola. Grazie alla partnership, oltre alla già numerose agevolazioni che la Scuola offre ai suoi studenti, sono fruibili fino a 10 sessioni individuali con psicologi e psicoterapeuti, in italiano o in inglese. "Il Psychological Support Service" – spiega Silvia De Aloe di Dialogica-Lab "viene incontro alle esigenze di quegli studenti che ritengono utile per il loro percorso formativo il supporto di uno psicologo dedicato, rispondendo al bisogno di chi sta attraversando un momento di difficoltà personale, di chi vuole prendersi cura del proprio benessere psicologico e di chi desidera acquisire nuove competenze e strategie per gestire con efficacia situazioni personali difficili". (segue) (Com)