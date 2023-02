Università: la Polimi graduate school of management lancia il supporto psicologico per gli studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli anni della pandemia hanno generato nelle persone tensioni, pressioni e più in generale disorientamenti emotivi e umorali legati all'obbligo – necessario - dello studio e del lavoro da casa. Secondo uno studio del The Guardian più del 50 per cento degli studenti pensa che la propria salute mentale sia stata condizionata dalla pandemia e da ciò che ha comportato per la quotidianità di tutti. Mentre il mondo universitario è già stato positivamente coinvolto in progetti di supporto psicologico per gli studenti, il panorama della formazione manageriale in Italia per laureati e professionisti già nel mondo del lavoro, fino ad ora, non era toccato da questo tipo di consulenza. Sempre secondo il quotidiano britannico, gli studenti post-lauream hanno sei volte più probabilità di sperimentare depressione e ansia, dovute anche al fatto che tornare a studiare dopo un lungo periodo nel mondo del lavoro può diventare una sfida impegnativa da più punti di vista: perdita di metodo di studio, conciliazione con esigenze familiari, timore per la carriera in stand-by, ecc. (segue) (Com)