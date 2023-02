Università: la Polimi graduate school of management lancia il supporto psicologico per gli studenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è qualificata quale voce autorevole sui temi della politica estera italiana e si sia distinta per l’attività imprenditoriale" Franco Frattini

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

21 luglio 2021

- "L'iniziativa si inserisce in un contesto di mercato a livello europeo e mondiale dove già altre business school di alto livello offrono servizi di Wellbeing & Mental Health" – aggiunge Federico Frattini, Dean di Polimi Graduate School of Management. "Lavoriamo ogni giorno per offrire ai nostri studenti un percorso di crescita realmente a 360 gradi. La dimensione umana, psicologica ed emozionale assume sempre maggiore rilevanza nel mondo del lavoro. Anche per questo crediamo che il benessere psicologico degli studenti deve essere prioritario nella nostra Scuola, al pari dei tanti altri servizi che offriamo". Polimi GSoM è la prima business school a dotarsi di un servizio strutturato di supporto psicologico per i suoi studenti, professional e manager che decidono di investire sul longlife learning per acquisire nuove skills. Tra le business school che hanno introdotto il supporto psicologico tra le agevolazioni per gli studenti sotto forma di consulenza, sessioni di terapia o riunioni di gruppo: la NEOMA Business School di Parigi; la Harvard Business School, la London Business School e la EDHEC, per citarne alcune. (Com)