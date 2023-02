Giustizia: Nordio, allineare età giudici popolari con quella di giudici togati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarei per una rimodulazione totale della legge che risale al 1951". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo al question time al Senato a un'interrogazione sull'interpretazione delle norme in materia di età dei giudici popolari. "E' irrazionale che a 65 anni uno non possa esercitare la funzione di giudice popolare", occorre quindi "allineare l'età dei giudici popolari con quella di giudici togati", ha chiarito.(Rin)