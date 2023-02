Ex Ilva: Turco (M5s), bocciati nostri emendamenti, governo su Taranto fa marcia indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sede di conversione del Dl Milleproroghe il Movimento 5 stelle ha presentato un impianto emendativo al fine di consentire allo stabilimento ex Ilva e alla siderurgia italiana, di poter guardare a un futuro produttivo green e sostenibile, capace di intercettare le immense opportunità offerte dall'Europa in tema di transizione ecologica e di riconversione economica, sociale e culturale anche per il territorio di Taranto. “Purtroppo il governo Meloni e le forze di maggioranza presenti in Parlamento, non accogliendo tali richieste, hanno dimostrato di andare indietro nel tempo, disattendendo quanto stabilito dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Assise del Tribunale di Taranto. Inoltre, questo approccio va contro le raccomandazioni dell'Onu, dell'Oms e le aspettative dell'intero territorio”. Lo afferma in una nota Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle. “Con i nostri emendamenti abbiamo, innanzitutto, chiesto al governo di abolire lo scudo penale, ripristinare il vincolo del finanziamento pubblico al dissequestro degli impianti, definire un accordo di programma che preveda la realizzazione di impianti ecosostenibili, l'introduzione della valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario (Viias), la riduzione dei limiti degli inquinanti di cui al D.lgs 155/2010, nonché forme di tutela per i lavoratori, per le imprese dell'indotto e per l'intero territorio”, sottolinea Turco. (segue) (Rin)