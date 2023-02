Ex Ilva: Turco (M5s), bocciati nostri emendamenti, governo su Taranto fa marcia indietro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione del governo - aggiunge - rischia così di rompere il patto di coesione sociale che con tanta fatica si era costruito in questi lunghi anni, scegliendo di tornare indietro su un sentiero morto, dove si riaccenderà l'annosa questione del conflitto tra salute e lavoro. Prosegue, così, il dramma del ricatto occupazionale, che lascia senza tutele cinquemila lavoratori rischiando, peraltro, di buttar via ulteriori due miliardi di euro, che si aggiungono agli altri già persi e ai milioni impiegati per la cassa integrazione di tutti questi anni e di quelli che verranno. Il governo Meloni e la sua maggioranza dimostrano di non conoscere la realtà dei fatti e l'evidenza storica. Il Movimento 5 stelle - conclude Turco - continuerà a sostenere le istanze di cambiamento del territorio e a battersi nelle sedi opportune perché Taranto possa realizzare finalmente il percorso di riconversione economica, sociale e culturale avviato dal governo Conte II, e già realizzato in altre parti d'Italia”. (Rin)