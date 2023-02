Zimbabwe: presentata ad Harare l'edizione 2023 della fiera Macfrut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ad Harare, in Zimbabwe, la presentazione della 40esima edizione della Fiera internazionale dell'ortofrutta, alla presenza dell'ambasciatore italiano Umberto Malnati, del direttore regionale di Ice-Agenzia, Antonella Marucci, e del direttore regionale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Paolo Enrico Sertoli, davanti a una novantina tra operatori del settore, rappresentanti di associazioni e istituti bancari. Per il governo zimbabwiano erano presenti il ministro dell'Agricoltura, Anxious Masuka, e quello dell'Industria, Sekai Nzenza. L'evento, si legge in un comunicato, è stato organizzato con la collaborazione di Zimita, l'associazione che promuove la cooperazione Zimbabwe-Italia. Presente nelle ultime due edizioni della Fiera, lo Zimbabwe ci sarà anche nella prossima in programma al Rimini Expo Centre dal 3 al 5 maggio, con una numerosa delegazione di imprese. Produttore di mirtilli, avocado, frutta tropicale e orticole, gli operatori dello stato africano sono soprattutto interessati all'acquisto di tecnologie per sviluppare le loro produzioni per il mercato regionale e nazionale. (segue) (Com)