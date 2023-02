Zimbabwe: presentata ad Harare l'edizione 2023 della fiera Macfrut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della presentazione le autorità dello Zimbabwe hanno organizzato una mini esposizione di prodotti ortofrutticoli e spezie di aziende locali. La missione in questi giorni prosegue con la visita ad alcune realtà agricole e magazzini di confezionamento nello Zimbabwe, e fa seguito a una precedente tappa in Sudafrica nella quale Macfrut è stato presentato ad associazioni ed imprenditori. Anche il Sudafrica ha confermato la presenza all'edizione 2023 di Macfrut. "Con queste ultime due missioni si concludono le presentazioni internazionali in presenza di Macfrut, che hanno toccato 20 Stati in giro per il mondo tra Centro e Sud America, Africa ed Est Europa", spiega Renzo Piraccini, presidente di Macfrut. "Si è trattato di uno sforzo notevole a testimonianza della crescita internazionale della fiera, possibile grazie a Ice Agenzia e al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), insieme a numerosi enti e istituzioni internazionali. Tutti hanno riconosciuto a apprezzato la diversità di Macfrut, fiera di business e nel contempo di conoscenza e networking capace di mettere in rete tanti Paesi. Questa è la nostra forza, questo è quello che ci contraddistingue", ha concluso. (Com)