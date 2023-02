Forestali: M5s, operai senza tutele, depositata interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La riforma voluta da Renzi nel 2016, "che di fatto ha cancellato il Corpo forestale dello Stato, assoggettandolo al nucleo ai Carabinieri, ha creato un'anomalia per quanto riguarda i contratti dei lavoratori dipendenti. Dal 2016, infatti, il personale viene organizzato e gestito secondo regole militari, pur mantenendo un contratto di assunzione di diritto privato. Parliamo di addetti alla sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, importantissimi per il ruolo che svolgono, ma che hanno ad oggi un inquadramento che, pur mantenendone inalterati i compiti, ne riduce i diritti rispetto al Contratto collettivo nazionale di lavoro". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle, Sergio Costa e Riccardo Tucci, che aggiungono: "Questi dipendenti, ad esempio, hanno minori tutele relativamente all'infortunio sul lavoro, alla possibilità di usufruire della legge 104 o di prestazioni a sostegno del reddito. «Queste condizioni lavorative, che coinvolgono circa 1.500 dipendenti, non sono più accettabili. A riguardo, abbiamo depositato un'interrogazione parlamentare in cui chiediamo al ministro della Difesa e al ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di risolvere quanto prima questa annosa situazione, chiedendo inoltre al primo di provvedere all’ inquadrando di questi operai".(Com)