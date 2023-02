Armenia: inaugurato a Erevan Piano d’azione del Consiglio d’Europa 2023-2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano d'azione del Consiglio d'Europa è uno strumento chiave per l’ambizioso programma di riforma del governo armeno. Punta a sviluppare ulteriormente le istituzioni democratiche, ad istituire un sistema giudiziario indipendente e a potenziare gli enti preposti al contrasto della corruzione, nel rispetto dei parametri europei”, ha dichiarato Mirzoyan nel suo discorso d’apertura, definendo “promettente” il riscontro “positivo” ottenuto dalle parti coinvolte. Nell'ambito del piano d'azione dedicato all'Armenia, il terzo stipulato dalle parti, il Consiglio d'Europa e le autorità di Erevan hanno concordato di promuovere programmi e progetti utili a sostenere la riforma nazionale per la tutela dei diritti umani in campo biomedico, la libertà dei media, il rispetto dei diritti sociali, il contrasto della violenza sulle donne e la tutela dei diritti dei minori. Altri settori di cooperazione includono il rafforzamento dell'indipendenza e dell'efficienza della giustizia, la lotta alla corruzione e alla criminalità informatica, nonché il miglioramento delle condizioni sanitarie nei penitenziari. (Rum)