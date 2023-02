Migranti: Oim, 383 migranti etiopi tratti in salvo dalle autorità di Gibuti la scorsa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Gibuti hanno salvato soltanto la scorsa settimana 383 migranti etiopi privi di documenti la cui barca rischiava di ribaltarsi nel Golfo di Aden. Lo ha dichiarato alla "Bbc" il direttore dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Antonio Vitorino, secondo il quale l'anno scorso ci sono stati 150 mila attraversamenti lungo la "rotta orientale" attraverso lo Yemen e verso l'Arabia Saudita e gli altri Paesi del Golfo. L'aumento dell'immigrazione in tutto il mondo - ha affermato Vittorino - è causato dall'impatto del cambiamento climatico, nonché dai conflitti e dalla perdita di mezzi di sussistenza. Molti migranti muoiono lungo il percorso, mentre molti rimangono bloccati nello Yemen devastato dalla guerra e tentano di tornare sulla costa del Corno d'Africa. "Molti di loro non sanno nemmeno che c'è una guerra nello Yemen", ha detto Vitorino, chiedendo l'apertura di percorsi legali e regolari per la migrazione per ridurre la pressione sui migranti a cercare rotte rischiose. "È necessario essere efficaci nell'identificare e perseguire le reti criminali che violano i diritti umani più elementari dei migranti attraverso il contrabbando e la tratta", ha affermato, aggiungendo che ciò richiede controlli di frontiera efficaci e la cooperazione tra le forze dell'ordine, oltre ad affrontare le cause profonde della migrazione in primo luogo. (Res)