Iran: Onori (M5s), non spegnere riflettori su condanne a morte

20 luglio 2021

- "Dobbiamo evitare che si spengano i riflettori sulla brutalità della repressione in atto in Iran. Noi siamo dalla parte del popolo iraniano e a sostegno della loro rivoluzione: una rivoluzione pacifica in nome di principi di libertà e democrazia. Basta spargimenti di sangue. Basta esecuzioni. Questo è quello che chiediamo con un'unica voce". Lo dichiara la deputata del Movimento cinque stelle, Federica Onori, membro della commissione Esteri di Montecitorio, dopo la conferenza stampa tenutasi oggi alla Camera dei deputati a sostegno dell'iniziativa trasversale di patrocinio politico dei manifestanti condannati a morte in Iran. "Giudichiamo positivamente le sanzioni europee contro rappresentanti del governo e del Parlamento iraniano - spiega la parlamentare in una nota - perché è fondamentale che le alte cariche del regime di Teheran percepiscano che c'è 'un prezzo da pagare' per la violenza perpetrata contro la popolazione. Qui in Italia, non dobbiamo dimenticare di coinvolgere i giovani su dossier nazionali e internazionali. L'alto tasso di astensionismo elettorale non va sottovalutato, è un importante indicatore di malessere. I giovani sono realmente il futuro di ogni Paese. Non dimentichiamo che sono proprio i giovani iraniani il cuore pulsante di questa rivoluzione". (Com)