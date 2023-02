Difesa: Pellegrini (M5s), Crosetto falsa dati e dice bugie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma ancor più sorprendente - prosegue Pellegrini - è stato il suo tentativo di capovolge la realtà, dicendo che scorporare la spesa militare dal calcolo del deficit del Patto di stabilità europeo, cito, 'non è un aiuto per gli investimenti della Difesa ma serve per non sottrarre risorse agli interventi sociali, sanitari ed economici nelle prossime leggi di bilancio'. Non sembrava proprio fosse questo l'obiettivo di tale proposta che, da mesi, lo stesso ministro spiega come volta a rendere finanziariamente sostenibile l'aumento delle spese militari necessario al raggiungimento del target del 2 per cento del Pil, tradotto: più margini di investimento per la Difesa. Il Movimento 5 Stelle si opporrà con forza a questa misura volta a dare mano libera per la corsa al riarmo, continuando a chiedere che lo scorporo dal Patto di stabilità riguardi invece gli investimenti green e sociali", conclude il deputato cinquestelle. (Rin)