Ambiente: Acea aderisce a "M'illumino di meno", luci spente in sedi di Roma a Ostiense ed Eur

- Il gruppo Acea sostiene anche quest’anno l’edizione 2023 di “M’illumino di meno”, iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, nata per sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico. In segno di adesione, oggi dalle ore 19.00 alle 21.00, Acea spegnerà le luci delle sedi di Roma di piazzale Ostiense e di quella di Acea Energia all’Eur. Acea supporterà Roma Capitale che aderisce alla stessa iniziativa con lo spegnimento per due ore della facciata di Palazzo Senatorio. L’iniziativa sarà ripetuta anche il 18 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale del Risparmio Energetico. Un gesto simbolico a cui si uniranno, con azioni analoghe nelle loro sedi dislocate in Umbria, Toscana, Lazio e Campania, le altre società del Gruppo, come Acea Energia, Acea Ato 2, Acea Ato 5, Acea Innovation, Acea Ambiente, Areti, Acquedotto del Fiora, Geal, Gesesa, Umbra Acque, Nuove Acque e Umbria Energy. (segue) (Com)