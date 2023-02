Ambiente: Acea aderisce a "M'illumino di meno", luci spente in sedi di Roma a Ostiense ed Eur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo è contribuire a diffondere una cultura per un uso consapevole dei consumi elettrici, fondamentale soprattutto nel momento storico attuale, nel quale la questione energetica sta assumendo un’importanza sempre maggiore e decisiva per contrastare il cambiamento climatico. Per rafforzare il messaggio di sensibilizzazione, anche una campagna dedicata all’importanza di adottare comportamenti virtuosi ed evitare inutili sprechi di energia, promuovendo ad esempio l’utilizzo di lampadine al Led e di elettrodomestici a basso consumo. La campagna sarà veicolata attraverso i canali social delle società del Gruppo aderenti all’iniziativa e sulle principali testate nazionali. Sarà online dal 20 febbraio anche l’edizione 2023 di Acea Scuola “Proteggiamo l’ambiente”, progetto educativo dedicato quest’anno ad Energia e Sostenibilità, che sarà disponibile sul sito di Acea (gruppo.acea.it) per due settimane. In questa edizione si raccontano anche le sfide poste dalla questione energetica, dal ricorso alle fonti rinnovabili, alla necessità di ridurre i consumi superflui nella vita quotidiana. Perché questi valori si diffondano soprattutto attraverso le nuove generazioni. (Com)