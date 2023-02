Digitale: Bitonci, contrastare divario che favorisce disuguaglianze sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo efficientare il sistema Paese “facendo sì che tutti abbiano accesso ai servizi digitali, eliminando il digital divide che crea disuguaglianze sociali”. Lo ha dichiarato il sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, rispondendo in IX commissione Camera ad un'interrogazione parlamentare sul tema. “Siamo a lavoro per la creazione di una rete delle telecomunicazioni capillare e diffusa, che consenta al Paese di raggiungere gli obiettivi che si è prefisso in un sistema ad alta competitività internazionale, salvaguardando i livelli occupazionali e agevolando i nostri cittadini e le nostre imprese. Il digital divide interessa tutti i comuni italiani, ed è stato affrontato con la Strategia italiana per la banda ultra larga i cui interventi sono in corso di attuazione", ha sottolineato Bitonci, che ha aggiunto: "Attualmente, sono previsti investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture a banda ultra larga per imprese e ai cittadini (3.863,5 milioni); per nuove infrastrutture di telecomunicazioni (2.020 milioni) per le scuole (261 milioni), per la sanità (501,5 milioni) e collegamenti per le 21 isole minori. Il Pnrr rappresenta dunque un'opportunità per modernizzare le reti e per rendere il settore delle telecomunicazioni focale allo sviluppo del Paese, a sostegno della domanda; in particolare il ministero delle Imprese e del Made in Italy agevola la connettività di cittadini, imprese e professionisti attraverso l'erogazione di voucher”. (Rin)