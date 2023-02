Lombardia 2023: il confronto con le elezioni 2018, a Fratelli d'Italia 9 province su 12, due alla Lega e Milano al Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d’Italia è il primo partito in Lombardia. Alle regionali dello scorso 12/13 febbraio la formazione di Giorgia Meloni ha ottenuto il 25,1 per cento dei consensi con una crescita di oltre 21 punti rispetto al 2018 quando era sotto il 4 per cento. Fratelli d’Italia, in un contesto di generale astensione, riesce ad aumentare anche il consenso in termini di voti assoluti, passando da 190.838 a 725.402 con una crescita di oltre mezzo milione di elettori. Il secondo partito della regione è il PD con il 21,8 per cento. I dem crescono di due punti e mezzo (erano al 19,2 per cento cinque anni fa) con però 379.786 elettori in meno (da 1.008.560 voti nel 2018 a 628.774). La Lega perde tredici punti (da 29,6 per cento a 16,5 per cento) e passa da 1.553.798 elettori a 476.175. Dimezza i propri consensi Forza Italia che ottiene il 7,2 per cento (aveva il 14,3 per cento nel 2018). Il partito di Silvio Berlusconi ottiene 208.420 voti contro i 750.739 delle ultime regionali. Lombardia Ideale – Fontana Presidente è l’unica lista, insieme a Fratelli d’Italia, che aumenta i consensi: guadagna poco meno di 100mila nuovi elettori, passando da 76.6410 voti a 177.387. Perde, invece, quattordici punti il Movimento 5 Stelle che resta sotto il 4 per cento (era al 17,8 per cento nel 2018). Gli elettori lombardi dei 5 Stelle sono 113.229, 820mila in meno rispetto a cinque anni fa quando sfiorarono il milione (933.382). Noi Moderati – Rinascimento è rimasto stabile: quest’anno ha ottenuto l’1,1 per cento contro l’1,2 per cento del 2018 quando si presentò come Noi con l'Italia – UDC. Ha tuttavia ridotto del 50 per cento i propri voti passando da 66.381 voti a 33.711. (segue) (Com)