Lombardia 2023: il confronto con le elezioni 2018, a Fratelli d'Italia 9 province su 12, due alla Lega e Milano al Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Tra le nuove liste presenti alle regionali 2023, per cui è impossibile in confronto con il 2018, la lista Letizia Moratti Presidente ha ottenuti il 5,3 per cento (152.652 voti), Azione – Italia Viva il 4,2 per cento (122.356 voti), Patto Civico – Majorino Presidente il 3,8 per cento (110.126 voti), Alleanza Verdi e Sinistra il 3,2 per cento (93.019 voti) e Unione Popolare l’1,3 per cento (39.913 voti). Fratelli d’Italia è il primo partito in nove province (Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Pavia e Varese) su dodici con percentuali che vanno dal 29 per cento di Mantova al 23,2 per cento di Lecco. La Lega batte gli alleati in due province, a Como con il 24,1 per cento (218 voti in più del partito di Giorgia Meloni) e Sondrio con il 28,6 per cento, mentre il PD è primo a Milano con il 24,9 per cento, un punto in più di Fratelli d’Italia. Forza Italia supera il 10 per cento solo a Brescia (10,3 per cento) e si avvicina a Pavia (9,3 per cento), il Movimento 5 Stelle ottiene il suo miglior risultato a Milano dove sfiora il 5 per cento (4,9 per cento), Lombardia Ideale – Fontana Presidente è sopra al 9 per cento in tre province (Cremona, Sondrio e Varese) ed arriva all’otto e mezzo a Lodi. (segue) (Com)