Lombardia 2023: il confronto con le elezioni 2018, a Fratelli d'Italia 9 province su 12, due alla Lega e Milano al Pd (3)

20 luglio 2021

- La lista Letizia Moratti Presidente è oltre il 6 per cento solo in due province, Milano e Sondrio, mentre Azione – Italia Viva registra la sua migliore performance a Lecco con il 5 per cento. Il Patto Civico, la lista di supporto a Piefrancesco Majorino, va sopra al 6 per cento a Milano e sopra il 5 per cento a Monza Brianza. Numeri che si traducono in seggi in Consiglio regionale. Fratelli d’Italia ne conquista 22, 19 in più rispetto alla precedente legislatura. Due seggi in più per il PD che con 17 sarà il secondo gruppo dell’Assemblea lombarda (erano 15 nel 2018). Il terzo partito in doppia cifra è la Lega con 14 seggi (ne aveva 28). Forza Italia ne conquista 6 (8 in meno rispetto ai 14 del 2008), mentre la lista Lombardia Ideale – Fontana Presidente ne ottiene 4 in più passando da 1 a 5. Il Movimento 5 Stelle perde dieci seggi scendendo da 13 a 3, mentre resta stabile Noi Moderati – Rinascimento con 1 seggio. Entrano per la prima volta in Consiglio regionale la lista Letizia Moratti Presidente (4 seggi), Azione – Italia Viva (3 seggi), Patto Civico – Majorino Presidente (2 seggi) e Alleanza Verdi e Sinistra (1 seggio). (Com)