Veneto: dichiarato stato grave pericolosità per incendi boschivi

21 luglio 2021

- La regione Veneto, tramite un comunicato, ha reso noto che "viste le condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, è stato dichiarato in data 15 febbraio lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio della regione Veneto nelle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza". Si legge inoltre che "fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, e comunque entro la distanza di cento metri dai medesimi terreni". (Rev)