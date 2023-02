Export: Tajani, più siamo coordinati maggiori risultati otterremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più l'Italia imparerà a lavorare in modo coordinato e interconnesso, maggiori saranno i suoi risultati per la crescita del sistema Italia all'interno e fuori dal Paese. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, introducendo oggi l’XI riunione della Cabina di regia per l’internazionalizzazione alla Farnesina. "Vogliamo coinvolgere tutte le organizzazioni produttive per creare benessere", ha detto Tajani, invitando a "non lavorare a compartimenti stagni, ma a far sì che la politica del Paese sia frutto di una dinamica collettiva" e ricordando che questo sarà possibile "se puntiamo all'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo" e non alla delocalizzazione. Tajani ha citato "risultati incoraggianti" durante le visite all'estero effettuate in questo periodo, sottolineando che "l'elemento business serve a convincere molti Paesi che l'Italia può essere il luogo migliore" dove sviluppare opportunità, come evidenziato dalla stessa candidatura di Roma a sede di Expo 2030 o da altri eventi internazionali all'estero, come i business forum in via di organizzazione nei Balcani, in particolare in Kosovo. "Più Italia c'è, più risultati possiamo ottenere", ha ribadito Tajani. (Res)