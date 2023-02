Speciale energia: Tabarelli (Nomisma), ben vengano fonti rinnovabili ma sono intermittenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben vengano le fonti rinnovabili “ma sono intermittenti, che non è quello che ci danno gli impianti nucleari, le centrali a carbone o le centrali idroelettriche”. Lo ha dichiarato il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, in occasione dell’evento “L’Italia tra sicurezza energetica e transizione ecologica” organizzato da Aspen Institute Italia in collaborazione con Cesi. La sicurezza energetica riguarda anche la “sostenibilità di un sistema sociale, produttivo e industriale”, ha sottolineato Tabarelli, che ha aggiunto: “Avremo bisogno di gas ancora per parecchio”. La produzione nazionale di gas, secondo il presidente di Nomisma Energia, “andrebbe rivitalizzata per dare una speranza al nostro mercato del gas di diventare un grande hub”. (Rin)