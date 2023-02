Sardegna: lavoro, sottoscritto accordo per cassa integrazione straordinaria per lavoratori Reno Srl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo di cassa integrazione straordinaria è stato siglato, stamane, tra l’assessorato regionale del Lavoro, le organizzazioni sindacali e le rsu aziendali per i lavoratori della Reno Srl. Gli ammortizzatori sociali valgono per i prossimi 12 mesi, decorrenti dal prossimo 20.2.2023 e interesseranno 109 lavoratori della Reno Srl, in forza presso l’unità produttiva di Portovesme. L’azienda si è detta disponibile ad anticipare il pagamento del trattamento di integrazione salariale e ad inoltrare al Ministero del Lavoro l’istanza per la concessione della CIGS per crisi aziendale. Per ridurre l’impatto sociale la misura sarà a rotazione all’interno dell’organico aziendale coinvolto, con una sospensione massima di 30 lavoratori al giorno. (segue) (Rsc)