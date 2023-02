Sardegna: lavoro, sottoscritto accordo per cassa integrazione straordinaria per lavoratori Reno Srl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Proseguiamo il percorso di messa in sicurezza dei lavoratori dell’area di Portovesme - ha affermato l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai - In attesa dell’attuazione del piano di risanamento aziendale, tuteliamo i lavoratori e le loro famiglie garantendo un sostegno al reddito. Per salvaguardare le loro professionalità - aggiunge Lai - l’Assessorato del Lavoro è disponibile ad attivare politiche per il lavoro mirate all’orientamento e all’aggiornamento delle loro competenze, funzionali all’impiego nei nuovi e potenziali contesti produttivi”. (Rsc)