Figi-India: ministro Esteri Jaishankar incontra presidente Katonivere e premier Rabuka

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita alle Figi (15-17 febbraio), ha inaugurato a Nadi la Conferenza mondiale dell’hindi, organizzata congiuntamente dai governi dei due Paesi, e ha avuto incontri con la leadership dello Stato insulare. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Jaishankar ha incontrato il presidente figiano, Ratu Wiliame Katonivere, con cui ha lanciato un progetto finanziato da Nuova Delhi per alimentare con l’energia solare la residenza presidenziale di Suva. Inoltre, ha incontrato il primo ministro, Sitiveni Ligamamada Rabuka, e altri membri del governo, tra cui tre vicepremier, con i quali ha discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali. Oggi è stato firmato un accordo per l’esenzione dai visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio. A Suva Jaishankar ha visitato la Galleria Girmit del Museo delle Figi, ristrutturata con l’assistenza finanziaria indiana, e l’India House, dove ha svelato un busto dedicato a Sardar Vallabhbhai Patel.(Inn)