Imprese: la Bei concede 150 milioni alle Pmi della Regione Emilia-Romagna

- La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) concede una linea di credito di 150 milioni di euro alla Regione Emilia-Romagna da destinare alle micro, piccole e medie imprese attraverso un accordo con Intesa Sanpaolo, Bnl, Bper, e Bcc Banca Iccrea che erogheranno finanziamenti volti a sostenere le microimprese, piccole e medie imprese (MPmi) e parteciperanno agli investimenti con fondi propri. La Regione Emilia-Romagna attraverso il presente bando mira a favorire l'accesso ai finanziamenti alle Pmi del territorio, secondo quanto stabilito dalla linea di credito "Italian regions Eu blending programme" della Bei. Il programma prevede che il tasso applicato dalle Banche intermediarie alle imprese sia inferiore al tasso normalmente applicato su operazioni di rischio equivalente. Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei, commenta: "La Banca Europea per gli Investimenti è da sempre impegnata nel sostegno delle imprese sul territorio. Questa linea di credito favorirà lo sviluppo del tessuto di micro, piccole e medie imprese che rende la Regione Emilia-Romagna uno dei centri produttivi più innovativi d'Italia". Nel dettaglio, i destinatari dei finanziamenti sono le Pmi in forma singola (fino a 249 dipendenti, fatturato massimo di 50 milioni di euro o totale di bilancio massimo di 43 milioni di euro), le Mid-Caps (imprese autonome con addetti inferiori a 3.000 unitá), ed i liberi Professionisti titolari di partita Iva. Questi ultimi, al momento della presentazione della domanda, necessitano di essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, con sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Le categorie coinvolte riguardano i settori corrispondenti ai seguenti codici Ateco: 55.1 (Alberghi e strutture simili), 55.3 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte), 68.20 (Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing, limitatamente agli immobili destinati ad attività di cui ai codici 55.1 e 55.3). (segue) (Com)