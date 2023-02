Imprese: la Bei concede 150 milioni alle Pmi della Regione Emilia-Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Emilia-Romagna Andrea Corsini - afferma l'Assessore Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna - punta ancora sull'industria della vacanza come asse strategico in grado di rafforzare l'economia dell'intero territorio regionale. Questa operazione inedita, per il massiccio investimento messo a disposizione delle imprese grazie al concorso della Bei e degli istituti di credito, ha l'obiettivo di riqualificare le strutture ricettive, in particolare, per rendere la nostra offerta sempre più moderna e attrattiva su tutti i mercati". Il contributo a favore delle Pmi verrà erogato in una unica soluzione e non potrà essere superiore a 200.000 euro. La durata sarà allineata o inferiore alla vita economica e tecnica del progetto finanziato. La durata minima sarà di 2 anni e la massima di 12 anni, estendibile a 15 anni, esclusivamente per investimenti per l'efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le banche coinvolte si sono impegnate a erogare almeno altrettanti finanziamenti con provvista propria. Il contributo è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, a titolo di de minimis o di esenzione ed è finalizzato ad abbattere gli interessi sui prestiti erogati a valere sulla provvista Bei. La spesa realizzata con il finanziamento non deve essere rendicontata. I prestiti possono riguardare le necessità finanziarie dell'Impresa affidata per investimenti e/o la sua necessità di capitale circolante legata al normale ciclo commerciale; ciascun prestito non può essere di importo inferiore a 400.000 euro e, indipendentemente dal volume totale degli Investimenti o dal valore del progetto proposto dall'impresa, non può superare l'importo massimo di 5 milioni di euro. Può essere previsto un periodo di preammortamento della durata massima di 24 mesi. Il tasso applicato dalla Banca alle imprese deve risultare inferiore rispetto al tasso normalmente applicato dalla stessa Banca sui prestiti erogati a valere su risorse proprie per operazioni con rischio equivalente, nel rispetto degli impegni assunti nei confronti della Bei. La dotazione finanziaria regionale, nel triennio 2023 -2024 -2025 è pari a 3,5 milioni di euro. (Com)