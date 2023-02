Veneto: Cgil, solidarietà a lavoratori del gruppo Gedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil Veneto ha espresso la propria vicinanza ai lavoratori del gruppo Gedi per il rischio di vendita delle testate regionali del Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova di Venezia, il Corriere delle Alpi e il conseguente smembramento del gruppo. "Sono un patrimonio di libera informazione e di professionalità per l'intero territorio veneto – ha affermato Tiziana Basso, segretaria generale Cgil Veneto – , e hanno sempre seguito con attenzione il mondo del lavoro, raccontandone vicissitudini e speranze, attribuendogli protagonismo”. “È fondamentale – ha proseguito – che questa, ormai lunga, storia non si interrompa e che in un settore, come quello dell'editoria, tra i più colpiti dal fenomeno della precarietà e dalla questione salariale, non ci sia un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro". "La libertà dell'informazione è direttamente proporzionale alla qualità della nostra democrazia. È un valore costituzionale da non mettere in nessun modo in discussione", ha concluso. (Rev)