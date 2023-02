Moldova: premier designato Recean, tensioni con Russia aumenteranno ma le affronteremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra ibrida della Russia contro la Moldova continuerà ad aumentare di intensità, ma le istituzioni moldave sono pronte ad affrontare gli attacchi di Mosca. Lo ha detto il primo ministro designato della Moldova, Dorin Recean, in seduta plenaria del Parlamento dove si è presentato per ricevere il voto di fiducia al governo. Secondo Recean, ci sono stati molti attacchi "ibridi" in autunno, ma le forze di sicurezza hanno svolto molto bene il loro lavoro. "La nostra aspettativa è che l'intensità aumenti ancora di più nel prossimo periodo, ma allo stesso tempo abbiamo anche le istituzioni pronte ad affrontare questi attacchi. In autunno, infatti, sono state spese ingenti somme, precedentemente sottratte ai cittadini della Moldova, per influenzare i processi politici a Chisinau e per rovesciare il governo. In questo modo i gruppi criminali pensavano di poter sfuggire alla punizione. In questo modo, si sono in qualche modo allineati con gli sforzi della Russia per attaccare ibridamente la Moldova e determinare un cambiamento inclusivo nella politica estera e deviare il nostro percorso europeo. Questi rischi persistono, ma vi assicuro che le istituzioni sono preparate ad affrontare e stanno già affrontando questi attacchi", ha detto Recean. (Rob)