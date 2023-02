Speciale energia: Veneto, Regione partecipa all'iniziativa M'illumino di Meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Veneto partecipa alla Giornata nazionale del risparmio energetico "M'illumino di meno". A darne annuncio, tramite i propri profili social è Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che dichiara lo spegnimento delle luci delle sedi veneziane, di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta e del Mastio Federiciano di Monselice dalle 20:30 alle 21:30. "E' un segnale per dimostrare l'attenzione della regione alle tematiche legate al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei consumi. Un impegno che non si esaurisce qui – spiega Zaia - dal 2021 lavoriamo sugli acquisti sostenibili, abbiamo nominato l'Energy Manager regionale per promuovere l'uso razionale dei consumi e stiamo intraprendendo il percorso per certificare ai sensi della norma Iso 50001 l'Amministrazione regionale. Certificazione in uso nelle aziende private, ma che oggi non è diffusa nelle pubbliche amministrazioni". "Infine – conclude - grazie alla legge regionale sulle comunità energetiche, stiamo cercando di portare avanti una vera e propria politica regionale sulle energie rinnovabili. Oltre alla quota di energia necessaria per l'autoproduzione, quella in surplus chiediamo che venga ceduta a beneficio di palestre, case di riposo, luoghi pubblici. La vera sfida è introdurre questa politica nei comuni con meno di 5 mila abitanti (il 52 per cento in Veneto)". (Rev)