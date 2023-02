Speciale energia: Spagna, Società nucleare, sostituzione centrali è 8 volte più costoso che estenderne l'utilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Società Nucleare Spagnola (Sne), Héctor Dominguis, ha indicato che la sostituzione dell'energia delle centrali nucleari sarebbe tra le 7 e le 8 volte più costosa del prolungamento della loro vita utile, il che significherebbe un risparmio di 33 miliardi di euro. Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", Dominguis, ha sottolineato che, data l'attuale situazione "complessa e senza precedenti", molti Paesi hanno deciso di rivedere i propri modelli energetici e di prolungare la vita utile delle proprie centrali nucleari. Per il presidente della Sne è urgente decidere se prolungare la vita delle centrali nucleari, la cui chiusura scaglionata è stata concordata tra il 2027 e il 2035, in quanto le centrali devono rifornirsi di combustibile con tre anni di anticipo. (Spm)