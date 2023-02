Speciale energia: Libano, strade bloccate e distributori di benzina chiusi mentre continua la svalutazione della lira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore della lira libanese continua a calare, mentre da ieri diversi distributori di benzina nel nord del Libano sono rimasti chiusi a fronte di un aumento dei prezzi di carburante, conseguenza della volatilità della valuta nazionale. Oggi il tasso di cambio per un dollaro è pari a circa 79.000 lire nel mercato parallelo. In circa tre anni di crisi economia, la valuta libanese ha perso circa il 98 per cento del proprio valore. Nel frattempo, il sindacato dei gestori delle stazioni di servizio ha inviato una lettera aperta al ministro uscente dell'Energia e dell'Acqua, Walid Fayyad, ripresa dall’agenzia di stampa “Nna”, in cui chiede di stabilire “una scala dei prezzi di carburante in dollari fino a quando la situazione non si stabilizzerà”, così da garantire gli interessi dei cittadini e dei gestori delle stazioni di servizio. Intanto, secondo il quotidiano “Al Akhbar”, sembra che gli Stati Uniti, in collaborazione con l'Arabia Saudita e altri Paesi occidentali, stiano cercando di coinvolgere anche il movimento sciita filoiraniano Hezbollah all’interno di questa “escalation”. In particolare, gli Usa sarebbero intenzionati a imporre sanzioni contro il governatore della Banca centrale (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, accusandolo di aiutare i finanzieri di Hezbollah, di "corrompere banchieri" e di fornire dollari sia al movimento sciita che alla Siria. Fonti statunitensi hanno rivelato all'emittente saudita “Al Hadath” che il dipartimento del Tesoro americano aveva trovato collegamenti tra Salamé e finanzieri legati a Hezbollah. (Lib)