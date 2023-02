Speciale energia: Nextchem, MyRechemical e Dimeta esplorano produzione di dimetiletere da rifiuti per decarbonizzare industria Gpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto il mondo, oltre 200 milioni di tonnellate all'anno di Gpl convenzionale vengono utilizzate per produrre energia, fornendo combustibili portatili e puliti a miliardi di persone che vivono e lavorano in zone distanti dalla rete di distribuzione del gas oltre ad essere il carburante alternativo più utilizzato per i trasporti a livello globale. Per offrire al mercato soluzioni a basse emissioni di carbonio, NextChem e la sua controllata MyRechemical (gruppo Maire Tecnimont) – riferisce una nota – hanno firmato un accordo con Dimeta per esplorare nuove opportunità di sviluppo di impianti per la produzione di dimetiletere (Dme) di carbonio rinnovabile e riciclato dai rifiuti. Questo prodotto, grazie alle sue proprietà simili al Gpl, può essere miscelato con il Gpl convenzionale, contribuendo così a ridurre l'impronta di carbonio senza modificare le apparecchiature o le infrastrutture tipiche del Gpl. Dimeta è una joint venture olandese tra Shv Energy e Ugi International ed è stata fondata per sviluppare la produzione e l'uso di Dme rinnovabile e riciclato ed accelerare la transizione dell'industria del Gpl verso il Net Zero. L'organizzazione ha l'ambizioso obiettivo di produrre 300.000 tonnellate di Dme rinnovabile e riciclato entro la fine del 2027, creando impianti nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti. Questo gas liquido sostenibile a basse emissioni di carbonio può essere ottenuto con le tecnologie innovative di NextChem e MyRechemical che convertono i rifiuti solidi urbani in metanolo e quindi in Dme. (Com)